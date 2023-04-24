Як Росія відреагує на втрату Криму і чи вдарить ядеркою по Україні
Джерело:РБК-Україна
Українське керівництво неодноразово заявляло, що Крим – ключ до закінчення війни. Однак анексований півострів – це також і найболючіше місце російського диктора Путіна.
Американські видання зазначали, реакція Росії на звільнення Криму може бути непередбачуваною і нищівною. Однак глава ГУР Кирило Буданов каже, що варто розглядати Росію, як частини царства.
Дивіться також Ми наближаємося до знакової битви, але коли вона почнеться – таємниця, – Буданов
Різні частини царства реагуватимуть по-різному
Російська федерація – це тільки умовна федерація. Це по суті була унітарна держава, а зараз це все стало царством по факту... Думки кожної з цих категорій будуть різні,
– заявив Буданов.
Водночас він додав, що Путіна, Шойгу та Герасимова важко назвати політичною елітою. Глава ГУР закликав їх називати військово-політичним керівництвом.
Що Буданов каже про закінчення війни і контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
Крім того, Буданов сказав, що варто віддати належне російській пропаганді. Адже вони вже напрацювали моделі висвітлення будь-яких новин, в тому числі й деокупацію Криму. За його словами, російська пропаганда буде потужно працювати на своє суспільство.
"Болісно це визнавати, але треба сказати: їхня пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала. Вони показали втрату Херсона – а це був найбільший здобуток так званої "спеціальної воєнної операції" – просто як буденну справу. Причому вивернули це так, що це в принципі ще й гарна річ була для них", – зауважив начальник розвідки.
Деокупацію Криму в Росії сприймуть належним чином
За словами Буданова, російська пропаганда подасть цю новину під соусом "вимушений крок з частинкою щастя".
"Повірте, там пропагандистська машина працює як взірець, це реально взірець. Вони так "оболванюють" своє населення, як ніхто у світі не може", – підкреслив глава ГУР.
Відтак, Буданов переконаний, що деокупація Криму не стане для Путіна тим чинником, що змусить його застосувати ядерний арсенал.
Головне з інтерв'ю Буданова
- "Значна частина територій України буде деокупована силовим шляхом саме під час контрнаступу".
- "Бахмут – це єдине, скажімо так, місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх".
- "Якщо взяти футбольну аналогію, то зараз 72 – 75 хвилина".
- "Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій".