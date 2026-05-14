Про це на власному Youtube-каналі зауважив відомий журналіст та політичний оглядач Віталій Портніков, аналізуючи кадрове та інституційне еволюціонування ключового відомства країни.

У чому відмінність Буданова?

Віталій Портніков нагадав, що за весь час президентства Володимира Зеленського Офіс Президента очолювали три керівники, і політична доля перших двох є яскравим свідченням системних криз минулого.

Перший знаходиться під президентськими санкціями, має напружені взаємини із очільником держави. Другий знаходиться під арештом із правом внесення застави. І про нього в Офісі Президента України згадують хіба що тоді, коли потрібно спростувати причетність цієї інституції до якихось мало кому зрозумілих ворожок, чия робота також могла впливати на кадрові та інші важливі рішення, пов'язані із функціонуванням української держави,

– говорить Портніков.

Водночас нинішній керівник Офісу Президента Кирило Буданов, за оцінкою журналіста, демонструє принципово іншу модель поведінки. Він не намагається монополізувати вплив чи виступати в ролі класичного "фаворита", який концентрує у своїх руках усі важелі управління.

Портніков висловив сподівання, що практика кулуарного впливу та пошуку фаворитів нарешті залишилася в минулому. Натомість управління країною має повернутися виключно в правове поле.

Будемо тільки сподіватися, що ця жахлива хвороба вже минула, і Україною будуть керувати за допомогою конституційних і правових процедур, так необхідних для виживання української держави у наступні тяжкі роки, а не за допомогою пошуку фаворитів,

– підсумував журналіст.

До слова, нещодавно політтехнолог Олег Постернак звертав увагу на те, що очільник ОП Кирило Буданов демонструє політичну акуратність і не робить помилок на новій посаді.