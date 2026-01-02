Цей тягар ляже на його плечі, – політолог назвав 2 виклики для Буданова на чолі ОП

Український президент визначився з кандидатурою нового очільника ОПУ. Ним стане керівник ГУР Кирило Буданов. Офіс Президента України – структура, яка допомагає керівнику держави реалізовувати його конституційні повноваження, переоцінювати посаду його голови не варто.

На цьому в етері 24 Каналу наголосив політолог Валентин Гладких, зазначивши, що тепер постає 2 зони ризику: кого Буданов з собою приведе в ОПУ і як швидко зможе взяти у свої руки певний функціонал; хто тепер замінить його в ГУР, де він був доволі ефективним керівником.

Чи буде позиція Буданова м'якішою, ніж у Єрмака?

Президент України відіграє важливу роль в забезпеченні своєї основної нині функції – захисту територіальної цілісності й державного суверенітету. В цьому контексті є 2 складники: мілітарний, дипломатичний.

"Як би свого часу не намагалися демонізувати фігуру Єрмака, він відігравав важливу роль в організації дипломатичних контактів. Це серйозний обсяг роботи, який потребує наявність кадрового потенціалу. Весь той тягар, який ніс на своїх плечах Єрмак, тепер ляже на плечі Буданова", – озвучив Гладких.

На думку політолога, Кирило Буданов вже введений в курс справи й орієнтується в цих процесах, бо він був у складі переговорних груп. Це додає йому переваг. А як серйозний військовий лідер він, зі слів Гладких, достатньо обізнаний і має мілітарний складник.

Навряд чи Буданов є фігурою, на допомогу і сприяння якої можуть сподіватися ті (на Заході – 24 Канал), хто нав'язуватиме Україні вимоги капітуляції. Його позиція і робота будуть продовженням тієї лінії, яку декларує і обстоює президент. Це важливий сигнал,

– підкреслив Гладких.

Істерика Росії на тлі новини про призначення нового очільника ОПУ в особі Буданова, як зазначив політолог, свідчить про те, що росіяни розуміють, що це сигнал, що Україна надалі готова захищати свої національні інтереси. За переконанням політолога, Буданов – фігура доволі безкомпромісна і Заходу сподіватися, що він буде більш поступливим, ніж Єрмак – не варто.

До відома! В ЗМІ шириться інформація, що новим керівником ГУР замість Буданова може стати нинішній керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

