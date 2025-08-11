Своїми спогадами про стиль роботи керівника з 24 Каналом поділилися військові ГУР МО України. Вони розповіли, як Буданов зберігає контакт із фронтом і чому для нього важливо залишатися поруч із тими, хто виконує бойові завдання.

Що робив Буданов у перші дні вторгнення?

На початку війни підрозділи ГУР відправили на різні напрямки, і на місцях бракувало людей. Командир спецпідрозділу ГУР МО України Тимур згадав, що тоді начальник управління Кирило Буданов особисто брався за роботу, яку зазвичай виконують військові на місцях.

Він особисто вантажив мою машину, бо не вистачало людей,

– розповів командир спецпідрозділу ГУР МО Тимур.

За його словами, командир допомагав і з іншими машинами. Він пригадав, що у Буданова після цього були руки в мастилі.

Він такий солдат своєї держави. На посаді, зрозуміло, велика людина, але він солдат, тому і ми себе так називаємо. І він нас так навчив, що ми солдати своєї держави в першу чергу,

– додав командир спецпідрозділу ГУР МО Тимур.

Буданов провідував бійців на передовій, особисто спілкувався з ними. Це давало можливість військовим відчути підтримку від керівника розвідки.

"Це мотивує. Коли ти бачиш особисто людину, до якої дослухається вся країна, і бачиш її тут, на позиціях, це змінює уявлення про те, що відбувається в районі", – сказав керівник Департаменту активних дій ГУР МО Філософ.

Принцип – залишатися з підрозділом

На думку представника ГУР МО Андрія Юсова, особиста присутність керівника на передовій рідкісне явище як в Україні, так і за кордоном. Він підкреслив, що для Буданова бути разом зі своїм підрозділом під час виконання завдань є принциповою позицією.

Для нього важливо не перетворюватися на "паркетного генерала",

– сказав Юсов.

Він нагадав, що начальник ГУР має бойовий шлях і досі підтримує зв’язок із побратимами, з якими брав участь у спецопераціях.

За словами Юсова, такий підхід дозволяє Буданову особисто бачити ситуацію на фронті, щоб розуміти її реальний стан, а не лише те, що подають у звітах. Він зазначив, що командир має володіти ситуацією, щоб розрізняти, яку інформацію йому подають, об’єктивну чи таку, де намагаються додати позитиву.

Керівник напрямку безпілотних і роботизованих систем ГУР "Борець" розповів, що вважає Кирила Буданова великим патріотом, адже всі його дії виходять з інтересів держави. У своїй роботі підрозділ рівняється на діяльність Головного управління розвідки, як під час війни, так і у взаємодії з іншими країнами.