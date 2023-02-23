Ми наближаємось до кінця війни, – Буданов пояснив, чому Росія виведе свої війська з України

Західні союзники всіляко намагаються допомогти Україні, постачаючи зброю та накладаючи санкції на Росію. Все вказує на те, що країна-агресорка невдовзі зазнає остаточної поразки.

Зокрема, про це наголосив і начальник ГУР Кирило Буданов. За його словами, Росія намагається швидше закінчити війну.

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Чому невдовзі Росія виведе свої війська з України

Буданов розповідає, що російський військовий блок все ще намагається довести, що "ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо".

За словами очільника ГУР, в Росії є певна кількість людей, які вважають, що затягування конфлікту йде на руку Росії, натомість є й такі, які вважають, що ця ситуація йде на користь Україні.

Проблема в тому, що насправді, хоча я ненавиджу цих всіх москалів, але там теж є недурні хлопці та дівчата. І вони чітко розуміють, що часу немає ні в кого. Чим довше це буде тривати, тим більше й швидше прийде повна руйнація і збройних сил, і економіки,

– сказав Буданов.

Відтак, Росія буде змушена вивести свої війська з території України під тиском української армії, внутрішньоросійських політичних процесів та під тиском дипломатії.

В іншому випадку, каже Буданов, продовження війни швидко призведе до краху російського режиму.

"У росіян була можливість спокійно вийти з ситуації, яку вони самі створили. Вони не хотіли зупинятися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми", – зауважує Кирило Буданов.

На Росію чекають важкі часи

Буданов прогнозує, що невдовзі в Росії виникне питання про політичну та безпекову архітектуру регіону, який простягається від Східної Європи до азійської частини Росії. Потенційно це може змінити політико-територіальну конфігурацію Росії.

"І це не питання десятиліть, це може статися швидко. Світу не потрібна російська федерація в тому вигляді, як вона є сьогодні, яка загрожує всьому світу. І крім ядерної загрози, Росії більше нічого запропонувати. Ця загроза нікому не потрібна. Росії доведеться змінюватися", – підкреслив очільник розвідки.

Водночас він зауважив, що завершення війни можливе лише за умови відновлення територіальної цілісності України до кордонів 1991 року. Будь-який інший варіант для України є неприйнятний, адже найменша територіальна поступка згодом може призвести лише до нового конфлікту.