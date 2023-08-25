У Севастополі орієнтуюся з заплющеними очима, – Буданов заінтригував заявою

Кирило Буданов розповів, що хоча народився у Києві, чимало часу провів й у Севастополі. Там жили родичі очільника ГУР МО.

Буданов розповів, що у школі займався плаванням. Щоліта вони з командою виїздили на тренування.

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Тобто все життя якось: Крим, Крим, Крим. Потім служба. Зрозуміло, щороку водолазні полігони, гірські виходи теж були в Криму. Ну, багато, повірте мені, мене пов'язує з Кримом,

– наголосив Буданов.

Він додав, що Севастополь був та залишається його улюбленим містом. Очільник ГУР МО зауважив, що орієнтується там "з заплющеними очима". Водночас він додав, що як киянин щиро любить українську столицю.

Буданов про звільнення Криму

Кирило Буданов заявив, що українські захисники йдуть до мети. Це відбувається повільніше, аніж розраховували, водночас рух вперед триває. Прогрес українських воїнів видно, зокрема, у тимчасово окупованому Криму. Там проводять чудові операції й триває знищення цілісних об'єктів.

Буданов наголосив, що є без бойових дій повернення Криму – неможливе. Глава ГУР зауважив: це – його позиція дуже давно. Водночас півострів звільнятимуть комбінованим методом.