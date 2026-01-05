Єрмак був конфліктною фігурою для США, Буданов – принципово новий вибір Зеленського, – WP
- Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова керівником Офісу Президента, що підкреслює пріоритет його бойового досвіду та суспільної популярності.
- Призначення Буданова означає, що Зеленський серйозно занепокоєний переговорами з Росією, майбутньою воєнною стратегією та питаннями безпеки.
Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Кирила Буданова, очільника Головного управління розвідки, керівником Офісу Президента. Це рішення підкреслює пріоритет бойового досвіду та суспільної популярності на тлі посиленого тиску з боку США щодо мирної угоди.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.
Читайте також Може бути цікава спланована акція: експерт припустив, навіщо Буданову посада в ОП
Яку роль може мати призначення Буданова?
За словами журналістів, призначення також має на меті зняти занепокоєння, пов'язані з корупційним скандалом, через який свою посаду залишив попередній керівник ОП – близький друг Зеленського Андрій Єрмак.
Україні потрібно більше зосередитися на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному напрямку переговорів, і Офіс Президента в першу чергу служитиме виконанню цих завдань нашої держави,
– заявив Зеленський.
Посада, яка фактично є українським аналогом керівника апарату президента, залишалася вакантною з листопада, коли Єрмак подав у відставку. Це сталося через кілька годин після того, як антикорупційні слідчі провели обшук у його квартирі в межах масштабного розслідування.
У WP зазначають, що Єрмак, який не мав політичного досвіду і був призначений 2020 року після роботи із Зеленським у його продюсерській студії, не користувався повагою серед більшості українців.
Його звинувачували у надмірному впливі та жорсткому стилі управління. У Вашингтоні його також сприймали як конфліктну й контролюючу фігуру, яку вважали перешкодою для співпраці.
Натомість Кирило Буданов, за словами журналістів, є зовсім іншим типом керівника.
Відомий своїм холодним поглядом і точним передбаченням повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, він став у воєнний час одним із найнадійніших та найпатріотичніших лідерів в Україні,
– йдеться в матеріалі.
Водночас це робить Буданова однією з найбільших загроз для Росії: країна-агресорка неодноразово намагалася його вбити.
Призначення Буданова, за словами громадської активістки та секретарки НАКО Олени Трегуб, означає, що Зеленський серйозно занепокоєний переговорами з Росією, майбутньою воєнною стратегією та питаннями безпеки, ймовірно, навіть особистої – з огляду на можливий транзит влади, вибори чи інші сценарії.
"Велике перезавантаження": коротко
Володимир Зеленський заявив, що в Україні стартувало масштабне перезавантаження: воно стосується як влади, так і силового блоку держави. Зокрема, в січні розпочнеться реформа та ротації в ДБР, а після оновлення оборонного сектору планується почати зміни в ЗСУ.
Після призначення Буданова Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.
Зеленський також повідомив про нові призначення керівників обласних адміністрацій у п'ятьох регіонах. Прізвища нових очільників будуть оприлюднені після завершення формальних процедур із підготовки призначень.