Переховується в елітному будинку: журналісти знайшли розшукуваного ексголову НБУ Шевченка
Джерело:Українська правда
Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка. Наразі він перебуває в Австрії.
Розслідувачі зазначили, що Шевченко мешкає у Відні. Вони зафіксували переміщення розшукуваного на відео.
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Ексголова НБУ перебував у компанії колишнього заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, який теж у розшуку.
Що встановили розслідувачі
За інформацією журналістів, Шевченко оселився у будівлі, яка колись належала віденському заможному класу. Там є власний спа-салон, великий басейн та фітнес-центр. Розслідувачі розповіли – Шевченко багато часу перебуває вдома.
Протягом декількох днів ми під'їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити. Натомість на третьому поверсі будинку іноді горить світло, – зазначили у розслідуванні.
Зверніть увагу – Шевченко подав у відставку перед оголошенням у розшук: дивіться відео
Що відомо про ексголову НБУ: останні новини
- Нещодавно Шевченка помітили у товаристві екснардепа Олександра Грановського, який також перебуває у розшуку. Вони ховаються від НАБУ та САП. Крім цього, Вищий антикорупційний суд готує їм підозри.
- Грановського підозрюють в організації корупційної схеми, яка завдала збитків на 93,3 мільйона гривень.
- Раніше, у вересні, Шевченко поїхав у відрядження до Лондона. Вже 4 жовтня подав у відставку через нібито проблеми зі здоров'ям.
- Експосадовця підозрюють у розкрадання 200 мільйонів гривень Укргазбанку за 2014 – 2019 років. Через це 6 жовтня НАБУ повідомило йому про підозру.
- Вже 8 жовтня Шевченка оголосили в міжнародний розшук.