Переховується в елітному будинку: журналісти знайшли розшукуваного ексголову НБУ Шевченка

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка. Наразі він перебуває в Австрії.

Розслідувачі зазначили, що Шевченко мешкає у Відні. Вони зафіксували переміщення розшукуваного на відео.

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Ексголова НБУ перебував у компанії колишнього заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, який теж у розшуку.

Що встановили розслідувачі

За інформацією журналістів, Шевченко оселився у будівлі, яка колись належала віденському заможному класу. Там є власний спа-салон, великий басейн та фітнес-центр. Розслідувачі розповіли – Шевченко багато часу перебуває вдома.

Протягом декількох днів ми під'їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити. Натомість на третьому поверсі будинку іноді горить світло, – зазначили у розслідуванні.

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