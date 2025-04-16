Майже 2 тижні боровся за життя: у лікарні помер 21-річний Кирило Сізов, поранений у Кривому Розі

Після російського балістичного удару по Кривому Рогу 21-річний Кирило Сізов провів у лікарні майже 2 тижні. Про смерть хлопця стало відомо в середу, 16 квітня.

Рідні та близькі сподівалися на покращення його стану до останнього. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

Дивіться також Перехожі не стримували сліз: криворіжці вийшли на хвилину мовчання зі світлинами загиблих містян

Як згадують Кирила

У день трагедії, 4 квітня, хлопець був на прогулянці з друзями – його товариш, 17-річний Нікіта Солоніченко, загинув одразу.

Після російської атаки Кирила госпіталізували в дуже важкому стані. Спершу він перебував у медикаментозному сні, однак останніми днями навіть відкривав очі й реагував на оточення.

Чудовий друг і товариш, людина-посмішка, яка заряджала всіх своїм сміхом. Добрий, щирий і ввічливий. Ти був найкращим з найкращих. Лети, наш хлопчик. Ми ніколи не забудемо, ти навіки в наших серцях,

– згадують покійного близькі друзі.

До слова, у лікарнях після ракетного удару залишаються 5 дітей і 16 дорослих. 8-річному Матвію довелося ампутувати руку, 3-річній Афіні дістали уламок з голови, а 4-річному Ярчику провели реконструкційну операцію.