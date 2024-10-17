Я відразу звільнюся, – командир Верес сказав, коли на це наважиться

Війна змусила багатьох українських чоловіків на деякий час попрощатися з цивільним життям, місцем своєї роботи та сім'єю, аби стати на захист Батьківщини із зброєю у руках. Після завершення воєнного стану захисникам України, повернувшись додому, знадобиться певний період для адаптації.

Командир підрозділу К-2 54 ОМБр Кирило Верес в розмові з 24 Каналом поділився, що має бажання повернутися в ту обстановку, в якій жив до війни й прагне зробити максимум, що від нього залежить, аби пришвидшити це не лише для себе, а й для всіх українських бійців.

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Плани на післявоєнний період

До початку війни Кирило Верес не мав бойового досвіду, працював зокрема на посаді директора з розвитку одного зі столичних пляжів, у 2014 році пішов воювати, аби дати відсіч російським агресорам. З його слів, в якій професії він бачить себе після закінчення бойових дій – поки ще не вирішив.

Ким (бачить себе у цивільному житті – 24 Канал) ще не знаю, але бачу. Я хочу, щоб я перейшов у цивільне життя. Я роблю все для того, щоб я вже повернувся до нього,

– наголосив Верес.

На запитання чи звільниться після закінчення російсько-української війни, командир підрозділу К-2 54 ОМБ Кирило верес впевнено відповів, що зробить це миттєво.

Або тоді, коли буде можливість. Тобто, якщо цьому буде сприяти ситуація, не буде вже активної фази війни, якщо я вже не буду потрібен, умовно кажучи, як військовий зі своїми навичками. Тоді я відразу звільнюся,

– розповів Верес.

Нагадаємо, раніше Кирило Верес порадив деяким українським громадянам подивитися на ситуацію, в якій опинилась Україна, без "рожевих окулярів". Він висловив думку, що певній частині військовозобов'язаних чоловіків, які нині в тилу, варто усвідомити, що може настати період, коли потрібно буде долучитися до війська, замінити або підсилити тих, хто нині на фронті, аби не дати ворогу просуватися.