Кіркорову заборонили в'їзд до України на 3 роки

Російський співак Філіп Кіркоров щонайменше 3 роки не зможе в'їхати в Україну. Тепер йому офіційно заборонили в'їзд.

В'їзд заборонили в інтересах національної безпеки. Про це 24 каналу повідомили в Службі безпеки України.

Раніше Кіркоров став загрозою нацбезпеці – Мінкульт вніс його в "чорний список"

Керуючись ч.1 та ч. 3 ст.13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", 7 червня 2021 року Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду Кіркорову на територію України терміном на 3 роки,

– розповіли в СБУ.

Зауважимо, що раніше про заборону повідомляли у ЗМІ. Виконавець поки що це не прокоментував.

Що цьому передувало

Ще 22 червня співака додали до списку людей, які загрожують нацбезпеці України.

Музикант відреагував на таке рішення скандальним відео. Казав, що нібито в Україні "ненависть до Росії захльостує", тому "якщо Кіркоров стає загрозою для держави, її можна лише пожаліти".

Проте 27 червня СБУ повідомила, що Кіркорова вилучили зі списку людей, які загрожують нацбезпеці. Пояснювали це судовими прецедентами.

Якщо співака немає у "чорному списку", то в Україні можна транслювати фільми за його участю, концерти та пісні.