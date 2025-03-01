На Кіровоградщині пролунали вибухи

Росія атакує Україну "Шахедами". Увечері 1 березня вибухи пролунали на Кіровоградщині.

В регіоні працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника ОВА Андрія Райковича.

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Що відомо про вибухи на Кіровоградщині

Повітряну тривогу на Кіровоградщині оголосили о 20:56.

За оновленими даними від Повітряних сил о 21:36, російські ударні БпЛА фіксували у центральній та південній частині Кіровоградщини. Вони тримали курс північно-західний.

Не легковажте і не нехтуйте безпекою. Працюють наші оборонці неба. Бережіть себе і своїх близьких!

– написав голова ОВА 22:19.

Про можливі наслідки вибухів наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що увечері 1 березня від атаки "Шахедів" постраждала Сумщина та Запоріжжя.

У Сумській громаді БпЛА влучив у приватну оселю. Загалом пошкоджено 3 будинки. Також атака була здійснена на об'єкти критичної інфраструктури Охтирського району.

А у Запоріжжі "Шахед" влучив у чотириповерховий житловий будинок. Постраждала 31-річна жінка.