Зникли з поля зору батьків: 2 дівчинки трагічно потонули на Кіровоградщині
25 липня 2021 , 12:40Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У селі Коротяк Кіровоградської області двоє неповнолітніх дівчат потонули в місцевому ставку. Трагедія сталася 24 липня.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загиблі були 2013 та 2014 року народження. Діти перебували біля водойми, але в якийсь момент зникли з поля зору дорослих.
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На Кіровоградщині потонули двоє дівчат
До пошуків долучилися рятувальники і місцеві мешканці. Односельці о 16:00 підняли з води тіло першої дівчинки.
Вже вночі, о 22:00, водолази знайшли та підняли тіло другої дитини.Зверніть увагу! За даними ДСНС, з початку 2012 року на водних об’єктах України загинули 866 людей. З них 94 – це діти.
Рятувальники закликають стежити за безпекою дітей біля водойм
Рятувальники закликали дорослих стежити за дозвіллям дітей та пояснювати про небезпеку водяної стихії. Зокрема наголосили на дотриманні необхідних правил:
- завжди призначати відповідального дорослого, який буде наглядати за дітьми біля води;
- не втрачати пильність, відволікаючись на будь-яку іншу діяльність (читання, ігри, розмови телефоном);
- не вживати алкоголь під час відпочинку з дітьми біля басейнів та водойм;
- якщо малолітня дитина хоче поплавати, її завжди повинен супроводжувати дорослий;
- одягати на малечу рятувальні жилети, зокрема, під час прогулянок на човнах, ігор у воді тощо;
- не дозволяти дітям довго перебувати під водою затримавши дихання;
- купатися можна лише у спеціально відведених місцях;
- дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити у воду глибше, ніж до поясу;
- не використовувати для плавання не призначені для цього засоби та бути дуже обережними з надувними матрацами.