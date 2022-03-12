На Кіровоградщині троє чоловіків вкрали зі складів їжу, яку готували для воїнів ЗСУ

Троє молодиків викрали їжу зі складу, яку місцеві жителі готували для українських військових. Поліцейські вже затримали зловмисників.

Двоє із зловмисників вже були судимі за крадіжки. Зараз усіх тримають під вартою. про це повідомили в Нацполіції 12 березня.

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За даними поліції, молодики віком 25, 28 та 29 років вкрали не лише їжу. Серед речей було й інше майно.

Чоловікам оголосили підозру за статтею "крадіжка". Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою.

Розслідування наразі триває. Якщо провину злодіїв доведуть, то їм загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі. Відомо, що двоє з них є жителями Кіровоградської області, а ще один – живе в сусідній області.

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