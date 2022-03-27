На Кіровоградщині врятували крихітне зайченя, яке ледь не загинуло через паліїв трави

Палії трави не лише знищують землю, а й все живе. Так, рятувальникам на Кіровоградщині дивом вдалося врятувати крихітне зайченя від вогню.

Рятувальники наголошують, що на страшних згарищах, які залишаються після паліїв сухостою, практично неможливо вижити жодній істоті. Втім, бувають і щасливі випадки.

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Зайченя вискочило з пекла до рятувальників

У ДСНС розповідають, що цей крихітний вухань сам вискочив з пекла прямо під ноги рятувальнику пожежної частини міста Бобринець. Співробітник передав зайчика водієві пожежного автомобіля, щоб він залишався у безпеці. Тим часом рятувальники продовжували протягом понад двох годин гасити пожежу площею близько 1,5 гектара.

Крихітка була у безпеці, як у бога за пазухою. А мала б бути біля своєї мами, разом із братиками-сестричками,

– зазначають рятувальники.

Тваринку відвезли до рятувальної частини. Там ним опікуються співробітники ДСНС.



Зайченяті вдалося врятуватися від вогню / Фото ДСНС



Зайченяті вдалося врятуватися від вогню / Фото ДСНС



Зайченяті вдалося врятуватися від вогню / Фото ДСНС

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Спалювання сухої трави карається як адміністративно, так і кримінально. Щонайменше палії можуть заплатитиЯкщо ж ви побачили, що горить трава, – не будьте байдужими. Телефонуйте на 101, якщо стали свідком пожежі, а якщо ще й побачили самого палія, то не забудьте набрати 102!