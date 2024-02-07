У Кіровоградській, Дніпропетровській і Полтавській області вибухи: ППО працює по "Шахедах"

Російська армія пізно ввечері 6 лютого запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Зрештою вибухи пролунали у Кіровоградській області.

У області працює протиповітряна оборона по ворожих дронах-камікадзе. 24 Канал закликає жителів Кіровоградської області перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Кіровоградській області чули вибухи

Повітряну тривогу у Кіровоградській області оголосили 6 лютого близько 23 години 18 хвилин. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників.

Увага! "Шахеди" з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області!

– написали військові.

Уже через кілька десятків хвилин Повітряні сили повідомили про рух групи "Шахедів" на Кіровоградщині курсом на північний захід. Уже 7 лютого близько 0 годин 7 хвилин стало відомо, що група "Шахедів" в Кіровоградській області рухаються у напрямку Кропивницького.

Близько 1 години 14 хвилин місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у Кіровоградській області.

"В області ППО працює по "Шахедах"", – писали у телеграм-каналах.

Водночас у Силах оборони Півдня України, в зоні відповідальності яких також перебуває і Кіровоградська область, підтвердили роботу наших захисників неба по ворожих об'єктах.

Іде бойова робота по областях, де фіксується рух ударних дронів. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя!

– зазначили військові.

У Силах оборони Півдня також закликали громадян берегти себе, перебувати в укриттях, не перешкоджати роботі військових.

Гучно було й у Дніпропетровській і Полтавській областях

Повітряна тривога у Дніпропетровській області пролунала 7 лютого близько 1 години. Сирени лунали також через рух "Шахедів" у напрямку області.

Місцеві телеграм-канали повідомили близько 1 години 24 хвилини, що було дуже гучно в області. Через кілька хвилин в області пролунали повторні вибухи. За попередніми даними, це могла бути робота нашої ППО.

Близько 2 години 8 хвилин у Дніпропетровській області знову пролунали вибухи. За попередніми даними, це була робота ППО по ворожих об'єктах.

Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у Полтавській області.