У Кіровоградській області окупанти влучили в об'єкт інфраструктури

На Кіровоградщині ввечері 4 травня ворожі ракети змогли долетіти до цілі та завдали руйнувань. Вони влучили у в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомили в Кіровоградській ОВА приблизно о 23 годині. Незадовго до цього жителі Кропивницького почули кілька вибухів.

Напередодні У Дніпрі ракета влучила у залізницю

Що відомо про цей "приліт"

Щодо деталей, то поки їх поки оприлюднили не багато. Голова ОВА Андрій Райкович лише написав, що "приліт" був у інфраструктурний об'єкт за межами обласного центру.

На момент цієї публікації на місце вже поїхали службовці ДСНС та інших екстрених служб. Більше про наслідки атаки, повідомлять згодом.

Черговий вечір масованих атак

Якщо ви побачили в небі підозрілий об'єкт, не потрібно його фільмувати й не викладати у соцмережі. Якщо справді хочете допомогти нашим захисникам, можна повідомити про це в чат-бот телеграму "Шось летить" – @rusrocketfly_bot.

Приблизно о 20 годині країною покотилася хвиля тривог. Після цього в багатьох містах почулися вибухи:

Приблизно за пів години після сирени в Києві там були й вибухи. Поки деталей жодних немає, тому, ймовірно, працювала система протиповітряної оборони.

Невдовзі почали публікувати багато повідомлень про звуки вибухів жителі Черкас і Запоріжжя. Про руйнування в цих містах і їхніх областях не повідомляли.

Чулася й серія вибухів в Одесі. Оскільки вони були не сильними, найімовірніше, теж працювала ППО.

У Миколаївській області повідомила про вибухи місцева влада. Деталі про причини цих звуків не оприлюднили.

У Требухові на Київщині теж повідомили про вибухи. Там звук роботи систем ППО був сильніший, оскільки вони збили ракету. Рештки боєприпасу впали в поле, тому не завдали жодної шкоди.

Також були вибухи в самісінькому центрі Дніпра. Там ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт залізниці, тому зупинився рух потягів. На місто запустили 2 ракети, одну з яких нашим захисникам вдалося збити.

Важливо – Минулої доби теж було багато атак: дивіться відео