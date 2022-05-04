У Кіровоградській області окупанти влучили в об'єкт інфраструктури

4 травня 2022 , 23:07
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Джерело:

Кіровоградська ОВА

На Кіровоградщині ввечері 4 травня ворожі ракети змогли долетіти до цілі та завдали руйнувань. Вони влучили у в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомили в Кіровоградській ОВА приблизно о 23 годині. Незадовго до цього жителі Кропивницького почули кілька вибухів

Напередодні У Дніпрі ракета влучила у залізницю

Що відомо про цей "приліт"

Щодо деталей, то поки їх поки оприлюднили не багато. Голова ОВА Андрій Райкович лише написав, що "приліт" був у інфраструктурний об'єкт за межами обласного центру. 

На момент цієї публікації на місце вже поїхали службовці ДСНС та інших екстрених служб. Більше про наслідки атаки, повідомлять згодом. 

Важливо! Якщо ви побачили в небі підозрілий об'єкт, не потрібно його фільмувати й не викладати у соцмережі. Якщо справді хочете допомогти нашим захисникам, можна повідомити про це в чат-бот телеграму "Шось летить" – @rusrocketfly_bot.

Черговий вечір масованих атак 

Приблизно о 20 годині країною покотилася хвиля тривог. Після цього в багатьох містах почулися вибухи: 

  • Приблизно за пів години після сирени в Києві там були й вибухи. Поки деталей жодних немає, тому, ймовірно, працювала система протиповітряної оборони. 
  • Невдовзі почали публікувати багато повідомлень про звуки вибухів жителі Черкас і Запоріжжя. Про руйнування в цих містах і їхніх областях не повідомляли. 
  • Чулася й серія вибухів в Одесі. Оскільки вони були не сильними, найімовірніше, теж працювала ППО.
  • У Миколаївській області повідомила про вибухи місцева влада. Деталі про причини цих звуків не оприлюднили. 
  • У Требухові на Київщині теж повідомили про вибухи. Там звук роботи систем ППО був сильніший, оскільки вони збили ракету. Рештки боєприпасу впали в поле, тому не завдали жодної шкоди.
  • Також були вибухи в самісінькому центрі Дніпра. Там ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт залізниці, тому зупинився рух потягів. На місто запустили 2 ракети, одну з яких нашим захисникам вдалося збити.  

Важливо – Минулої доби теж було багато атак: дивіться відео 

 

Автор: Олександр Марчак