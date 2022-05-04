У Кіровоградській області окупанти влучили в об'єкт інфраструктури
4 травня 2022 , 23:07Читать новость на русском
Джерело:Кіровоградська ОВА
На Кіровоградщині ввечері 4 травня ворожі ракети змогли долетіти до цілі та завдали руйнувань. Вони влучили у в об'єкт інфраструктури.
Про це повідомили в Кіровоградській ОВА приблизно о 23 годині. Незадовго до цього жителі Кропивницького почули кілька вибухів.
Напередодні У Дніпрі ракета влучила у залізницю
Що відомо про цей "приліт"
Щодо деталей, то поки їх поки оприлюднили не багато. Голова ОВА Андрій Райкович лише написав, що "приліт" був у інфраструктурний об'єкт за межами обласного центру.
На момент цієї публікації на місце вже поїхали службовці ДСНС та інших екстрених служб. Більше про наслідки атаки, повідомлять згодом.Важливо! Якщо ви побачили в небі підозрілий об'єкт, не потрібно його фільмувати й не викладати у соцмережі. Якщо справді хочете допомогти нашим захисникам, можна повідомити про це в чат-бот телеграму "Шось летить" – @rusrocketfly_bot.
Черговий вечір масованих атак
Приблизно о 20 годині країною покотилася хвиля тривог. Після цього в багатьох містах почулися вибухи:
- Приблизно за пів години після сирени в Києві там були й вибухи. Поки деталей жодних немає, тому, ймовірно, працювала система протиповітряної оборони.
- Невдовзі почали публікувати багато повідомлень про звуки вибухів жителі Черкас і Запоріжжя. Про руйнування в цих містах і їхніх областях не повідомляли.
- Чулася й серія вибухів в Одесі. Оскільки вони були не сильними, найімовірніше, теж працювала ППО.
- У Миколаївській області повідомила про вибухи місцева влада. Деталі про причини цих звуків не оприлюднили.
- У Требухові на Київщині теж повідомили про вибухи. Там звук роботи систем ППО був сильніший, оскільки вони збили ракету. Рештки боєприпасу впали в поле, тому не завдали жодної шкоди.
- Також були вибухи в самісінькому центрі Дніпра. Там ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт залізниці, тому зупинився рух потягів. На місто запустили 2 ракети, одну з яких нашим захисникам вдалося збити.
Важливо – Минулої доби теж було багато атак: дивіться відео