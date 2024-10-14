Кішка ціною власного життя врятувала військового: щемлива історія бійців 20 ОБСП

На фронті трапляється чимало щемливих та цікавих історій. Цього разу кішка врятувала одного з наших захисників ціною власного життя.

Про це повідомили військові з 20 окремого батальйону спеціального призначення "Україна" ОПБр. Водночас у кішки-рятівниці лишилося троє кошенят, за якими доглядали наші захисники.

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Як кішка врятувала нашого захисника на фронті

У 20 ОБСП розповіли, що киця народилася в посадці поряд з бліндажем, де працювали українські оператори БпЛА. Наші хлопці забрали тваринку до себе, кішка виросла і народила кошенят.

"Наш Побратим на псевдо "Аболтус" приймав пологи в перервах між штурмами Урожайного. Отак, коли росіяни гатили по наших позиціях з усього, що тільки можна було, прямо в бліндажі на світ народилися троє маленьких кицьок", – розповіли захисники.



Кішка, яка врятувала життя захиснику / Фото 20 ОБСП

Через кілька тижнів військові з 20 ОБСП виконували чергове бойове завдання з дистанційного мінування. На одному з дронів не спрацював скид, і він повернувся назад із міною.

Поки один із захисників батальйонів уточнював з саперами, чи можуть вони демонтувати міну, адже таймер зведення детонатора ще не спрацював, стався вибух. Один із захисників з позивним "Стас" розповів, що вибух був потужним, бліндаж осипався, після чого військові почали перевіряти, чи всі цілі.

Коли вийшли з бліндажа, щоб перевірити, що сталося, зрозуміли, що кішка підійшла до міни, і та одразу вибухнула. Якби хтось із нас підійшов до дрона і почав би розміновувати, чи просто хотів би зняти міну, поки не спрацював таймер зведення, то міна вибухнула б у нас у руках. Тому, можна сказати, що киця врятувала наші життя,

– зазначив "Стас".



У кішки, яка врятувала життя захиснику, лишилося 3 кошеняти / Фото 20 ОБСП

У кішки, яка врятувала життя військовому, залишилося ще твоє маленьких кошенят Їх було нічим годувати, тому бійці попросили побратимів із сусіднього села організувати доставлення коров'ячого молока та шприців на дронах прямо в бліндаж.

"Ми дрон зустріли, молоко взяли, кошенят нагодували. І таким чином вони залишилися живі", – додав "Стас".



Військові годували кошенят, мама яких врятувала захисника / Фото 20 ОБСП

Зараз кошенята живуть у Києві. Двоє з них ще шукають свого господаря.

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