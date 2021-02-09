У кішки-мишки ні з ким грати не будемо, – у Кремлі відреагували на обіцянки поновити протести

У Росії прихильники ув’язненого опозиціонера Олексія Навального обіцяють поновити масштабні акції протесту вже з 14 лютого. У Кремлі на такі обіцянки вже відреагували і пригрозили – за непогоджені з владою акції притягнуть до відповідальності.

Про це з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, повідомляє ТАСС

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В "кішки-мишки" ні з ким грати не будемо, але, безумовно, всі наші правоохоронці у разі порушення закону винних притягуватимуть до відповідальності,

– сказав Пєсков.

Акції у штабі Навального пообіцяли поновити 14 лютого

Зазначимо, що про поновлення акцій 14 лютого повідомив керівник мережі регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков.

Соратники опозиціонера пообіцяли, що запланували не звичайний марш або ходу, а щось у "незвичайному форматі". Це роблять, аби зменшити кількість арештів і хоч якось налагодити взаємодію з поліцією.

Під час останніх акцій затримали близько 10 тисяч людей

Під час останніх акцій на підтримку Навального, які відбулись наприкінці січня та на початку лютого, російські силовики затримали понад 10 тисяч людей. Сам Навальний зараз перебуває в ув'язненні. Йому замінили умовний термін на реальне позбавлення волі у справі "Ів Роше". За ґратами Навальному доведеться пробути ще 2 роки 8 місяців.