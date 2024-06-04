Розповідь Олени і кадри із понівеченою ударами квартири опублікував телеграм-канал Дніпро Оперативний.

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Жінка дивом вижила

Мешканка Дніпра розповіла, що коли прогримів вибух, вона лежала на дивані. За її словами, вона дивом залишилась живою – на неї почала сипатися стеля та летіло скло внаслідок вибухової хвилі.

"Це була секунда – і тут я чую страшний свист, ніби винищувач дуже низько летить. У цей момент я розмовляла з дочкою, кажу їй: "Ой, у нас", і все… Тут почало все сипатися, мене привалило", – розповіла Олена.

Жінка пригадала момент удару: відео

На щастя, сама Олена під час атаки не постраждала, однак її будинок внаслідок вибухової хвилі зазнав значних ушкоджень. Втім, їй дуже шкода, що удар вбив її кішку.

Будинок зазнав значних пошкоджень: відео

На момент удару у будинку була лише жінка і кішка: відео

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