Навіть школяр зрозумів би, – Кислиця на пальцях пояснив небензі, що слід робити росії

російські окупанти вирішили шантажувати Україну та світ ядерною небезпекою на ЗАЕС. Боятися та грати за їхніми правилами ніхто не збирається, про що їм відверто говорять на усіх рівнях.

російські окупанти замінували ЗАЕС та обстрілюють її зі своєї зброї. Через ядерну загрозу зібралася Рада безпеки ООН, де росіяни у звичному для себе стилі почали брехати про "обстріли ЗСУ" та шантажувати цивілізований світ небезпекою. Нав'язати свої правила окупантам не вдається.

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Кислиця почав пояснювати росіянам "на пальцях"

Представник України в ООН Сергій Кислиця закликав увесь світ посилювати тиск на росію та вимагати від неї повної деокупації Запорізької АЕС. Окрім того, росіяни мають припинити будь-яку діяльність поблизу ядерного об'єкта та повернути його під контроль України.

Відхід із ЗАЕС не має бути "жестом доброї волі". Це обов'язок окупантів, який на них накладає міжнародне гуманітарне право. Я поясню росії "на пальцях", так, що навіть школяр зрозуміє,

– сказав Кислиця.

Представник України в ООН заявив, що росіяни повинні:

дозволити МАГАТЕ забезпечити місію негайно та без будь-яких умов;

розмінувати об'єкти Запорізької АЕС;

прибрати військових з території ЗАЕС, а також відвести свою зброю від об'єкта;

Кислиця також закликав усіх зупинити окупантів, адже радіаційний вітер буде небезпечний для країн по всій земній кулі.

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