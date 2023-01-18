Знущання, коли співучасник злочинів одягає мантію проповідника, – Кислиця висміяв Небензю в ООН

17 січня відбулося засідання Радбезу ООН, ініційоване Росією. Під час нього обговорювали буцімто "утиски" УПЦ МП в Україні. На це відреагував постпред України в ООН Сергій Кислиця.

Він вщент розкритикував російського представника Небензю. Адже окупанти, чия церква буквально стала філією ФСБ в Україні, продовжують безсоромно брехати.

Читайте також Демагогія, як у водоростей, – Кислиця ефектно потролив "готовність" Росії до переговорів

Звинувачення Росії – знущання

У своєму твітері Кислиця пригадав заяви про військових комарів, а також брудні бомби. Водночас він зауважив, що цього разу Небензя пішов ще далі.

"Це справжнє знущання, коли співучасник злочинів над людством одягається в мантію проповідника та пояснює, яку конфесію в Україні слід визнати канонічною", – зауважив він.

Росія бреше про "утиски" церкви

Почалося засідання з відвертого фарсу. Під час нього виступив митрополит російської православної церкви Антоній. Він наголосив на тому, що влада нашої держави буцімто намагається ліквідувати "канонічну УПЦ". Ба більше, позбавлення громадянства України священників УПЦ МП – "форма масових політичних репресій".

Повернімося до Небензі, який виступив після митрополита Антонія. Він таки визнав, що від імені УПЦ МП країну-агресорку ніхто не просив виступати. Ба більше, ніхто з України не звертався до Росії з проханням. Водночас він зазначив, що заява УПЦ "продиктована небажанням вкотре отримати звинувачення у колабораціонізмі".

В УПЦ звернулися до Росії

Зауважимо, що перед початком засідання УПЦ МП опублікували заяву. В ній підкреслюють, що не зверталися ні до одної держави, щоб вона посприяла захисту прав. Зокрема й "держави, яка вчинила збройний напад на нашу країну". Ба більше, запевняють, що дізналися про наміри Росії організувати засідання від журналістів.

"Закликаємо владу Росії не говорити від імені нашої церкви на міжнародних майданчиках і не використовувати релігійний фактор у власних політичних цілях", – наголошують у заяві.

Нагадаємо, що напередодні Кислиця гнівно звернувся до колег з ООН. Зробив він це після моторошного ракетного удару 14 січня. Тоді ворог влучив ракетою Х-22 у багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок цього загинуло 45 людей.