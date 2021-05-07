Став зіркою прямого ефіру: кіт Геращенка раптово потрапив у кадр – милі фото

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко давав коментар на одному з українських телеканалів. Під час включення до нього в кадр вліз кіт.
Джерело:24 канал
Це сталось у прямому ефірі. Так чотирилапа тваринка раптово стала учасником обговорень у студії.
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Кіт з'явився в кадрі під час прямого ефіру
Спочатку в кадрі з'явився пухнастий хвіст, а потім – і сам кіт. Спочатку Геращенко намагався посунути кота, аби він не заважав йому.
Попри це, пухнастик продовжив ходити біля камери. Тоді заступник міністра внутрішніх справ взяв кота на руки.
Спочатку в кадрі з'явився хвіст тваринки / Скриншот 24 каналу
Кіт став зіркою прямого ефіру / Скриншот 24 каналу
Геращенко з усмішкою відреагував на інцидент / Скриншот 24 каналу
Реакція Геращенка на кота
Геращенко одразу відреагував на курйозний інцидент. "Заважає виступати", – відзначив він з усмішкою.
До речі, на початку квітня в мережу потрапило відео, як під час прямого ефіру пес вихопив у журналістки мікрофон.