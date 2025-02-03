Спецпредставник Трампа Келлог може приїхати в Україну у лютому, – ЗМІ

Спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог може відвідати Україну. За деякими даними, це станеться у середині лютого.

Келлог планує зустрітися із президентом Зеленським. Про це повідомляє NV із посиланням на джерела в українських та американських політичних колах, передає 24 Канал.

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Зеленський повідомив про сигнали щодо візиту команди США

Зауважимо, що Келлог планував приїхати до України ще у січні, але відклав візит через потребу "якнайкраще узгодити пропозиції" від США для обговорення із Зеленським.

Цього разу він може приїхати після 11 лютого.

Після візиту Келлог поїде на перемовини до Європи, а згодом має взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції,

– пише видання.

Джерела ЗМІ також розповіли, що у Мюнхенській безпековій конференції братиме участь і сам Трамп, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс.

До слова, президент України також зазначав, що отримав сигнали від Штатів про візит їхньої команди до України. Щоправда, точна дата наразі невідома.

Нагадаємо, що Келлог днями зробив декілька заяв стосовно плану закінчення війни за 100 днів, який передбачає припинення вогню та вибори. В Офісі Президента його розкритикували і назвали план провальним, зазначивши, що лише ці дві речі неспроможні налякати Путіна.