Візит Келлога до України: спецпредставник США розкрив одну з деталей
- Спецпредставник США Кіт Келлог відвідав Ірпінський військовий госпіталь, щоб зустрітися з пораненими бійцями та військовими з ампутаціями.
- Келлог зазначив, що президент Трамп правий щодо припинення війни та додав, що вбивства мають припинитися.
Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог 19 лютого прибув до Києва. За кілька днів він поділився ще однією деталлю свого візиту.
Келлог розповів, що, окрім зустрічей з офіційними особами, він також відвідав Ірпінський військовий госпіталь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіта Келлога.
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Що відомо про візит спецпредставника США до госпіталю
За словами Келлога, 21 лютого він відвідав військовий госпіталь в Ірпені. Спецпредставник Сполучених Штатів каже, що зробив це для того, щоб відвідати поранених бійців та військових з ампутованими кінцівками.
Ось чому президент Трамп абсолютно правий щодо припинення цієї війни. Вбивства мають припинитися,
– пояснює свою позицію Келлог після відвідин госпіталю.
Зазначимо, що під час свого триденного візиту до України спецпредставник США також зустрівся з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, Головнокомандувачем Збройних Сил Олександром Сирським та керівниками розвідок.
Окрім цього, він провів зустріч з українським главою держави Володимиром Зеленським. Після неї президент Зеленський заявив, що зустріч з Келлогом "відновлює надію".