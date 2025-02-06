"США добре знають, куди йдуть гроші", – у Трампа відповіли Зеленському

У Трампа відповіли на заяву Зеленського про допомогу США. Кіт Келлог запевнив, що Вашингтон контролює виділені кошти, а частина грошей йде на виробництво озброєнь у США.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на етер телеканалу Newsmax. У Сполучених Штатах заявили, що ретельно контролюють кошти, які виділяють на допомогу Україні.

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"Ми добре знаємо, куди йдуть гроші"

Генеральні інспектори стежать за тим, як використовуються ці гроші, зокрема безпосередньо в Україні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ отримав від Вашингтона військову допомогу на 76 мільярдів доларів, хоча загальна сума виділених коштів становить 177 мільярдів.

Кіт Келлог відповів, що американська влада також дивується подібним підрахункам.

Ми теж ламаємо голову. Сполучені Штати Америки, американський народ, громадяни, надали Україні понад 174 мільярди доларів. І ми поставили генеральних інспекторів на місцях в Україні і тут, щоб відстежувати ці гроші. Тож ми добре знаємо, куди вони йдуть,

– наголосив він.

За його словами, частина коштів використовується на виробництво озброєння безпосередньо у США, після чого воно відправляється в Україну.

Тож якщо він (Зеленський – ред.) думає, що всі 174 мільярди доларів лежать у банку в Україні, то, звісно, ми поповнюватимемо запаси, звісно, ми нарощуватимемо наші запаси, і саме тому ми маємо купувати (озброєння – ред.) тут, у США,

– пояснив Келлог.

"Україні доведеться провести вибори"

Спецпредставник Трампа також прокоментував питання виборів в Україні. Він зазначив, що у кожній демократичній державі вибори мають проводитися навіть у складні часи.

Однак він визнав, що наразі в Україні вибори провести не можуть, оскільки це суперечить Конституції.

Українці не повинні проводити вибори до припинення бойових дій, але ви досягнете моменту, коли їм доведеться проводити вибори, і це ознака здорової демократії. Це не означає, що Зеленський має піти. Ознакою здорової демократії є готовність і здатність проводити вибори, навіть під час війни. Так що я думаю, що це здорова ознака,

– додав Келлог.

Раніше у США неодноразово наголошували, що продовжать підтримувати Україну, але питання фінансування допомоги залишається предметом політичних дискусій у Вашингтоні.