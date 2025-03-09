Мусить грати за правилами: чому Кіт Келлог насправді не є противником України

Спецпредставник Трампа у питаннях України Кіт Келлог заявив, що не хотів би брати участь у війні на виснаження з Росією. Про це він сказав напередодні зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

Політолог Володимир Фесенко зауважив 24 Каналу, що раніше ми бачили 2 паралельні переговорні групи – одна для України, інша для Росії. Зараз відбулися певні зміни й з українцями на зустрічі має бути Стів Віткофф, який брав участь у переговорах з Росією.

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Причина різких заяв Келлога

Можлива, така зміна тенденції свідчить про узгодження певних позицій, про які знають перемовники з Росією. Щодо висловлювань Кіта Келлога, то раніше він говорив про Україну із симпатією, особливо після свого візиту до Києва. На тлі нападок Трампа, Келлог назвав Володимира Зеленського мужнім президентом для країни, яка воює.

Водночас треба розуміти, що зараз всі у Вашингтоні мають демонструвати свою лояльність до Трампа, підлаштовуватися під його світогляд і позицію. Це обов'язково, інакше треба піти з посади.

Тому якщо є критика України або потрібно виправдати зупинку постачання зброї – з цим треба погоджуватися, бути частиною команди та грати за її правила. Саме так поводиться Кіт Келлог,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Ба більше, про війну на виснаження вперше написав Валерій Залужний і сказав, що вона не відповідає інтересам України. Він наголошував, що разом з союзниками треба перебороти цю тенденцію. Але, на жаль, це не вдалося.

Участь Кіта Келлога в переговорах як і те, що він залишається спецпредставником, – не так погано. Може бути гірше. Є ще Джей Ді Венс, Ілон Маск і люди, які мислять зовсім по-іншому й надають Трампу інформацію, яка відповідає російським наративам.