Сецпредставник Трампа переніс свій візит в Україну: в МЗС відреагували

Спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог відклав свій візит до Києва. Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував таке рішення політика.

Міністр закордонних справ України каже, що наразі сторони працюють над визначенням часових рамок візиту спецпредставника з питань Росії та України генерала Кіта Келлога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як у МЗС відреагували на рішення Келлога

Під час спільної пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катріною Гуннарсдоттір у Києві Сибіга прокоментував повідомлення про перенесення візиту Келлога до України.

Глава МЗС зазначив, що наша держава рада всім візитам американських друзів. А також висловив сподівання, що після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа відбудуться перші візити в Україну представників нової адміністрації.

Для нас зустріч і візит генерала Келлога надзвичайно важливі. Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення і наповнення максимальним змістом,

– повідомив Сибіга.

Зазначимо, що Келлог відклав візит до України до 20 січня, коли Дональд Трамп офіційно вступить на посаду. Проте ні сам Келлог, ні представники посольства України у Вашингтоні не прокоментували це рішення.