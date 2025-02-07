"Повинні трохи поступитися": Келлог про закінчення російсько-японської війни в контексті України

Спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог висловився про завершення російсько-японської війни. Він також провів паралелі між нею та російським вторгненням на українські землі.

Келлог зазначив, що на зустрічі із Зеленським у Трамп-тауер у вересні 2024 року президент США заявив, що "настав час" для мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що заявив Келлог про російсько-японську війну

Спецпредставник Трампа зауважив, що у вересні американський лідер наголосив на тому, що можна укласти угоду, "яка буде корисною для обох сторін". Він також додав, що і Україна, і Росія повинні підходити до переговорів дуже прагматично.

Я повертаюся до Тедді Рузвельта та Портсмутського договору, (який поклав кінець російсько-японській війні в 1905 році – 24 Канал). Цар Росії та імператор Японії були готові вийти за двері, і Рузвельт фактично зібрав їх разом і сказав: "Ви обидва повинні трохи поступитися". І вони це зробили,

– каже Келлог.

Раніше він заявив, що жодна зі сторін не зможе досягти перемоги без поступок у переговорах. Він також зазначив, що Росія звикла до затяжних воєн і масових втрат, тому перемогти її лише знищенням військ неможливо.