Спецпредставник Трампа Келлог зустрівся з пані послом України в США

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог 6 лютого зустрівся з пані послом України в США Оксаною Маркаровою. Це була перша зустріч американського посадовця з українською дипломаткою на новій посаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Оксани Маркарової у фейсбуці.

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Як пройшла зустріч Келлога та Маркарової

Пані посол написала, що це була не перша її зустріч з генералом Кітом Келлогом взагалі. Однак це була перша зустріч з американським посадовцем в його офіційному статусі спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого.

Провели ґрунтовну дискусію зі спецпредставником та його командою і моїми колегами,

– написала Маркарова.



Оксана Маркарова зустрілася з Кітом Келлогом / Фото з фейсбуку пані посла України в США

З українського боку участь у зустрічі також взяли аташе з питань оборони України Борис Кременецький та його заступник Денис Сієнік.

До слова, ЗМІ писали, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог може відвідати Київ уже 20 лютого. Цю дату, попередньо, запропонувала американська сторона.