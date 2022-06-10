Китай на боці Росії, але боїться санкцій Заходу, – Харитонов

Китай декларує нібито нейтралітет у питанні війни в Україні. Втім, насправді цей "нейтралітет" – з російською специфікою.

Тож, не варто будувати ілюзій. Про це 24 каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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"Китай на боці Росії і всіляко її підтримує. Але у такий спосіб, щоб не втрати власні ресурси. Китай боїться санкцій Заходу", – заявив Харитонов.

Він пояснив, що єдине, що стримує Китай від прямої підтримки Росії – це зовсім не цінності або повагу до України, як це заявляє офіційний Пекін.

Китай елементарно боїться санкцій США та демократичного світу, боїться втратити власні гроші,

– наголосив експерт.

За словами Артура Харитонова, наразі Китай допомагає настільки, скільки це можливо зробити приховано.

Крім того, президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" переконаний, що Китай не буде підтримувати Україну. Наразі КНР стримують лише наші союзники.

Харитонов про риторику китайських ЗМІ та влади

Як розповів Харитонова, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого, китайські засоби масової інформації почали транслювати наративи Кремля. Зокрема, про так звані "демілітаризацію", "денацифікацію" та "спецоперацію".

Путін з'являвся у китайських ЗМІ частіше, ніж Сі Цзіньпін. Він досі є супергероєм для китайців, його обожнюють,

– зазначив експерт.

З 24 лютого китайські ЗМІ поширювали пропаганду, беручи за основу російські наративи й ще більше їх перекривлюючи. Наприклад, як пригадав президент ГО, звірства росіян на Київщині китайська державна преса назвала "постановкою".

Він додав, що це має певні негативні наслідки для України. Адже деякі медіаресурси мають охоплення приблизно 1 мільярд осіб.

Водночас риторика державної пропаганди відрізняється від риторики офіційних осіб, які намагаються "грати у нейтральність". Однак саме рупори комуністичної влади Китаю демонструють справжню позицію влади КНР, як резюмував Харитонов.

Артур Харитонов про справжню позицію КНР: дивіться відео

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