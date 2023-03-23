Китайського миротворця не існує: чому не можна тішити себе ілюзіями

Все більше схем з обходу санкцій переїжджають в країни, де ми не вміємо збирати інформацію. Де немає вільної преси та громадських розслідувачів, які про це напишуть.

Китай допомагає Росії обходити санкції

У цих країнах немає відкритих реєстрів та взагалі будь-чого, з чим ми звикли працювати. Іноді немає навіть відображення у закритих митних базах постачань.

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Складно визнавати, що тривалий час наша увага настільки міцно була прикута до того, щоб контролювати партнерів та шукати в їх діях зраду, що ми прогаяли цей час. Ми так і не навчилися навіть на базовому рівні працювати з інформацією в таких юрисдикціях.

Дехто навіть сьогодні досі сподівається на китайського миротворця. І це після одноголосної позиції всіх провідних світових ЗМІ про потужний сигнал підтримки президенту Росії Владіміру Путіну, який надіслав візитом китайський лідер Сі Цзіньпін, "дорогих друзів", теплих вечер, запрошень відвідати Пекін.

Непогано було б, щоб китаїсти, які весь цей рік розповідали нам про те, що "Схід, точніше комунізм, справа тонка", тепер засукали рукава та використали свої китайські знання на виявлення та вивчення схем обходу санкцій через Китай та за допомогою Китаю. Потрібно відпрацювати шляхи їх припинення.

Це хороший час для того, щоб показати глибину свого знання "тонкої китайської справи".