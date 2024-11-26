Годинник для Тайваню цокає: Китай майже готовий до вторгнення, – The Telegraph

Китай практично завершив приготування своїх збройних сил та військової промисловості до спроби силового захоплення Тайваню. Напад може статися, коли до влади прийде Дональд Трамп.

Про це повідомляють американські військові аналітики Ендрю Еріксон і Габріель Коллінз, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Тихенько та за посередництва США: Тайвань міг допомогти Україні чи не найбільше

Що відомо про підготовку Китаю до вторгнення

Експерти кажуть, що в Тайвані сподіваються на захист США від китайської навали. Проте, ймовірно, що вторгнення може статися у час найнижчого рівня американської сили та рішучості.

Військовий оглядач The Telegraph Девід Акс вважає, що комуністична партія Китаю готується нарешті досягти своєї кінцевої мети та жорстоко "возз'єднати" молоду демократію Тайваню з укоріненою автократією Китаю.

Акс також додав, що понад два десятиліття Китай був зосереджений на створенні військової сили, яка здатна перетнути Тайванську протоку та висадитися на тайванських пляжах.

Еріксон та Коллінз вважають, що наразі Китай досяг "найдраматичнішого нарощування військової сили" у новітній історії держави. Вони закликають Тайвань посилити протиповітряну оборону та берегову артилерію. Окрім цього, запастися мінами, протикорабельними ракетами та безпілотниками.

Годинник для Тайваню цокає. Тайвань повинен невпинно приділяти пріоритет своїй обороні там, де це найважливіше,

– кажуть експерти.

Аналітики зазначають, що Тайвань має завчасно запастися зброєю. Щойно на острів впаде перша китайська ракета, почнеться морська блокада острова і додаткове постачання стане неможливим.

Наразі підтримка США за президентства Дональда Трампа є дуже сумнівною. Навряд чи Штати захочуть та зможуть надати істотну військову допомогу Тайваню.