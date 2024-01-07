Китай бореться з корупцією в армії, бо готується до війни, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Китай налаштований готуватися до війни. Про це свідчить чистки в армії Китаю після виявлення корпуції там.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів у Збройних Силах масштабу чистку на фоні корупції. Саме корупція завадила його зусиллям провести модернізацію армії і поставила під сумнів здатність КНР вести війну.
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Ракети були наповнені водою
Американські посадовці переконані, що через корумпованість Ракетних сил Китай не зміг би вести війну у найближчі кілька років.
Розвідники Сполучених Штатів Америки навели кілька прикладів корупції. До прикладу, ракети були наповнені водою замість палива, а поля ракетних шахт не були здатні запускати ракети через несправні кришки.
За останні пів року розслідування корупції в Китаї під чистку потрапили понад 12 високопосадовців оборони. Країною прокотилась хвиля і публічних, і неоголошених звільнень.
Такі чистки вказують на те, що лідер Китаю налаштований на підготовку армії до війни.
Яку роль нині відіграє Китай у війні Росії проти України
- Китай спостерігає за війною в Україні, щоб роздивитись слабкі сторони Росії. Він хоче протистояти Заходу, тому йому цікаво, скільки протримається Владімір Путін, який напав на цивілізований світ. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, Росія може стати проксі Китаю.
- Він припустив, що Пекін вже розглядає Росію як сировинний придаток. Якщо країна-агресорка стане проксі Китаю, то КНР буде суттєво нарощувати свої можливості.
- Китай має намір атакувати Захід, тому зараз спостерігає за Росією. Пекін хоче побачити, наскільки ефективно та як довго Владімір Путін зможе воювати проти України, яка зараз захищає весь цивілізований світ.