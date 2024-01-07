Китай бореться з корупцією в армії, бо готується до війни, – Bloomberg

Китай налаштований готуватися до війни. Про це свідчить чистки в армії Китаю після виявлення корпуції там.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів у Збройних Силах масштабу чистку на фоні корупції. Саме корупція завадила його зусиллям провести модернізацію армії і поставила під сумнів здатність КНР вести війну.

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Ракети були наповнені водою

Американські посадовці переконані, що через корумпованість Ракетних сил Китай не зміг би вести війну у найближчі кілька років.

Розвідники Сполучених Штатів Америки навели кілька прикладів корупції. До прикладу, ракети були наповнені водою замість палива, а поля ракетних шахт не були здатні запускати ракети через несправні кришки.

За останні пів року розслідування корупції в Китаї під чистку потрапили понад 12 високопосадовців оборони. Країною прокотилась хвиля і публічних, і неоголошених звільнень.

Такі чистки вказують на те, що лідер Китаю налаштований на підготовку армії до війни.

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