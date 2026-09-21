Тиск на Путіна посилився: хто ще почав вимагати від Росії припинення війни

Головні економічні партнери Росії почали відкрито вимагати від Кремля завершення бойових дій. Індія і Китай підключились до тиску на Путіна.

Міжнародне становище Москви стає дедалі скрутнішим, про що в ефірі 24 Каналу розповів колишній командир полку британської армії Гаміш де Бреттон-Гордон. За його словами, російські військові блогери вже не приховують розпачу через величезні втрати, тоді як лідери Китаю та Індії демонструють зацікавленість у швидкому врегулюванні конфлікту.

Тиск на Кремль зростає

Експерт наголосив, що позиція Пекіна та Нью-Делі є надзвичайно показовою, адже ці країни мають величезну економічну та військову потужність. Зокрема, Індія залишається критично важливим ринком збуту для російської нафти.

Якщо Путін усвідомить, що Пекін та Нью-Делі більше не підтримуватимуть його агресію, єдиним виходом для нього залишиться домовленість про припинення вогню,

– зазначив експерт.

Окрім дипломатичних сигналів зі Сходу, посилюється і рішучість західних союзників України. Після того, як винищувачі НАТО збили російський безпілотник у Литві, європейські політики почали активніше обговорювати можливість перехоплення ворожих дронів безпосередньо над українською територією. Увесь цей кумулятивний тиск має змусити Кремль погодитися на мирні умови, які влаштують Київ.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час нещодавнього саміту БРІКС російський диктатор відверто дратував учасників своєю войовничою риторикою. Тоді прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вже рекомендував йому зупинити бойові дії через глобальні проблеми з продовольством, а Китай запропонував Росії вкрай невигідні умови співпраці щодо газопроводу.

До слова. Повну версію інтерв'ю з британським полковником Гемішем Де Бреттоном-Гордоном читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Водночас, як вже повідомлялося на нашому сайті, поки Захід шукає шляхи для переговорів, Москва готується до блекаутів в Україні. Замість реального прагнення до миру, російська влада намагається використати час для посилення терору проти цивільного населення напередодні зими.