Китай не просто кидає виклик США, це третя світова, – політолог

Армія Китаю опублікувала у мережі повідомлення "готуємось до війни". Наразі КНР фактично кидає виклик Сполученим Штатам.

Водночас зростає ризик збройного конфлікту з Тайванем. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Проте політолог не впевнений, що китайська війна проти Тайваню може бути більшою, ніж російська проти України. Наразі Тайвань фактично надихається Україною, вивчає наші кейси щодо того, як протистояти диктатурі та автократії.

Світ "дійшов до середини" третьої світової

На думку Миколи Давидюка, може з'явитись фактично "похідна війна" за участі Китаю.

Микола Давидюк Політолог Щодо Китаю, думаю, перефразовуючи одну китайську істину – не треба шукати мудрості і читати між рядків те, що написано прямо. Написали "готуйтесь до війни"? Нехай готуються.

"Але це до приїзду Пелосі і це виклик. Це ж не просто Китай кидає виклик США, автократії кидають. Так, це третя світова (війна – 24 канал). Про це, напевно, треба вже говорити прямо. Світ сьогодні у страху її початку вже дійшов до середини", – заявив політолог.

Китаю цікава ослаблена росія

Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників США, запланувала візит до Тайваню. На відповідну інформацію різко відреагували у КНР та навіть пригрозили військовою відповіддю.

Крім того, Микола Давидюк вважає, що Китаю не зовсім вигідна перемога росії. Насправді КНР цікавіші ослаблена росія, її слабкі кордони та можливість окупації Сибіру.

Питання, що в майбутньому Заходу може бути невигідний розвал росії. Тому що вони захочуть взяти цю "політичну тушку" в боротьбу проти Китаю. Треба дивитись, щоб Захід нас не перехитрив,

– вважає політолог.

Наразі, за словами Давидюка, необхідно докласти усіх зусиль, аби покарати росію. Інакше – світова еволюція зупиниться.

"путін не просто так поїхав в Іран, намагається співпрацювати з Китаєм та Північною Кореєю. путін – суто терорист і його треба зупинити, і найголовніше – знесилити. З цієї федерації треба спустити кров, дати тріщину, щоб почала розпадатись. І тоді це буде хоча б шанс на безпеку в Європі", – пояснив політолог.

Микола Давидюк про ризик нової війни: дивіться відео 24 каналу

Сигнал від Китаю: коротко