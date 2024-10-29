Завдяки Росії: КНДР може планувати спільну операцію з Китаєм

Генсек НАТО Марк Рютте поставив на порядок денний важливе питання: чим буде розраховуватися Росія за військових КНДР. Якщо Москва зможе серйозно підсилити Північну Корею, це створить проблеми союзникам США у цьому регіоні.

Цілком ймовірно, що Північна Корея спільно з Китаєм може готувати операцію. Таким припущенням з 24 Каналом поділився політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що вона може бути спрямована на ескалацію ситуації та виконання давньої мрії китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Дивіться також У заяві є дещо дивне: Сі Цзіньпін звернувся до Росії через війська КНДР

Що може включати ймовірна операція КНДР та Китаю

Політолог Ігор Чаленко пояснив недавній виступ генсека НАТО Марка Рютте, який говорив про залучення військових КНДР у війну на боці Росії.

Зокрема, у його заяві мовилося про те, що Москва повинна якось розраховуватися за північнокорейських солдатів. І тут важливо як саме – винятково грошима, харчовими продуктами, можливістю обходити санкції чи військовими технологіями та доведенням до реалізації пріоритету КНДР про створення ядерної тріади.

Тому у США та НАТО дивляться з величезною пересторогою саме на Північну Корею. Якщо вони в достатній кількості посиляться саме завдяки Росії, то можуть створити серйозні проблеми, скажімо, союзникам та партнерам Штатів у цьому регіоні, – насамперед Японії, Південній Кореї й Австралії,

– зауважив політолог.

Також ситуацію погіршують потужні навчання, які пройшли навколо Тайваню. Може плануватися спільна операція між Китаєм та Північною Кореєю – як по ескалації ситуації в регіоні, так і по об'єднанню так званого Китаю, чого добивається Сі Цзіньпін. Це було його політичним пріоритетом, коли він балотувався на посаду китайського лідера.

Нагадаємо, як повідомив Центр національного спротиву, понад 3 тисячі північнокорейських солдатів почали злагодження на Курщині. Підвозять особовий склад зазвичай уночі.