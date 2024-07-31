Китай і КНДР допомагають російському ВПК: яку позицію висловив Кулеба на переговорах у Пекіні

Китай запевнив українських дипломатів, що не постачатиме Росії зброю для ведення війни проти України.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, міністр Кулеба нагадав позицію України, що військова підтримка для держави-агресора, надання зброї неприпустимі.

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"Ми отримали відповідь, яку Китай озвучував раніше про те, що Китай не надавав і не надаватиме зброю Росії і, крім того, посилює експортний контроль, зокрема за цивільними дронами", – сказав речник.

Як розповів речник українського МЗС, Китай також посилює експортний контроль, зокрема, за цивільними дронами, щоб їх не передавали Росії.

"Тема лунала детальніше. Я не всі деталі можу розкрити", — додав він.

Співпраця Росії та КНДР несе ризики

Георгій Тихий додав, що також обговорювалося посилення співпраці Росії з Північною Кореєю, яка збільшується в порушення санкцій Ради Безпеки ООН. За його словами, це питання не може не хвилювати азійські країни і Китай як найпотужнішого гравця в регіоні.

Речник наголосив, що Київ вважає це серйозним фактором для занепокоєння, на який треба звертати увагу, адже співпраця між Росією і Північною Кореєю не несе безпеку для Азії, а навпаки дестабілізує ситуацію.

Довідково. З 23 до 25 липня Кулеба здійснив візит до Гуанчжоу на запрошення Ван Ї. Це перший візит українського топпосадовця до Китаю з початку повномасштабної війни.

Кулеба заявив на переговорах, що Україна готова до доброчесних переговорів з Росією, але такої готовності немає з боку Росії наразі. Важливий підсумок переговорів – Китай підтвердив повагу до територіальної цілісності України.