Китай накрили масштабні пилові бурі: моторошні відео стихії

Планета потерпає від аномалій на фоні глобального потепління. Високі температури, повені та пилові бурі приносять людям багато лиха.

Чергова негода сколихнула Китай, де напередодні були повені та спека. Тепер країна потерпає від пилових бурь.

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У Китаї повідомляють, що піщана буря "завісою" розділила дорогу в китайському регіоні Цинхай.

Піщана буря розділила дорогу: дивіться відео

Буря в Китаї: дивіться відео

Також масштабна піщана буря охопила Монгольсько-Тибетську автономну префектуру Хайсі в тій же провінції Цінхай на північному заході Китаю.

Піщана буря в Китаї: дивіться відео

Також на фото буря вражає своїми масштабами. Адже, накривши собою місцевість та людей, може завдати лиха.

До чого призводять зміни клімату в світі

Керівник Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас попереджав, що теплові хвилі ставатимуть частішими та інтенсивнішими. Літо з роками ставатиме тільки спекотнішим. Негативні кліматичні тенденції збережуться щонайменше до 2060 року через те, що є зміни клімату.

Цього літа в кількох країнах Європи вже спостерігають аномальну спеку та багато лісових пожеж. Наприклад, у Португалії температура повітря сягала 47 градусів тепла. В Іспанії та Португалії за останні дні через спеку померли понад 1000 людей.

Велика Британія, яка здавалось би, розташована на Півночі, але все одно також потерпає від спеки. Там стало настільки жарко, що злітна смуга однієї з військових баз просто розплавилась. Британці її мусили закрити для польотів.

Що відбувається на політичній арені Китаю: дивіться відео