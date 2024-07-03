Китай уже має покращену копію іранського дрона: чому Пекін не передав його Росії

Китай уже давно має свій дрон-камікадзе під назвою "Sunflower 200", що перекладається як "соняшник". Його презентували у серпні минулого року на виставковому форумі "Армія-2023" у Росії.

Це копія іранських "Shahed-136", але покращена. Оскільки, як розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "на Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, Китай має більше технологій, ніж Іран.

Не пропустіть Росіяни атакували Україну "Калібрами": що відомо про ці ракети та скільки їх є у ворога

Чому Китай не передав Росії "Соняшники"

За словами військово-політичного оглядача, китайський безпілотник "Sunflower 200" важить близько 175 кілограмів, водночас іранський – понад 240 кілограмів. Ця різниця впливає на динамічні характеристики – дальність та швидкість польоту.

Цей дрон не з'явився у Росії, тому що Китай не підтримує країну-агресорку летальною зброєю. Така тенденція зберігається з початку 2022 року, коли росіяни вдерлися в Україну.

Китай не є країною вигнанцем як Іран та Північна Корея, які весь час живуть під санкційним впливом. Їм уже байдуже на санкції – сотнею більше, сотнею менше. Вони однаково постачають Росії безпілотники, боєприпаси та іншу зброю.

Дивіться також Китай та Росія спільно розробляють ударний безпілотник на зразок "Шахеда", – Bloomberg

Водночас розвиток та реалізація амбіцій Китаю у регіоні залежить цілком та повністю від експорту в США та Європейський Союз. Якщо Пекін допомагатиме Росії, існує ризик санкцій чи якихось інших обмежень. Країна навряд на це піде, але все залежить від того, як у цьому випадку поводитиметься Україна.

Є припущення, що ми повинні з Китаєм вести достатньо жорстку політику. У якомусь сенсі – так, повинні бути жорсткі, коли відстоюємо свої позиції. Але і розуміти, що Китай – не та країна, яку б ми хотіли бачити в союзниках Росії не тільки на політичному чи іншому рівні, а іще й військовому,

– констатував Олександр Коваленко.