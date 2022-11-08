Трюдо звинуватив Китай у втручанні у вибори в Канаді

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо звинуватив Китай у спробі втручання у вибори в країні. Зокрема він звинуватив Пекін у "агресивних іграх" із демократіями та в націлюванні на канадські установи.

У BBC повідомили, що канадська розвідка виявила "таємну мережу" кандидатів на останніх виборах країни у 2019 році, яких підтримував Пекін. Їх було щонайменше 11.

Цікаво Британія та Японія планують підписати військовий пакт проти Китаю

Що відомо про можливе втручання у вибори Канади

Так, за даними місцевої телекомпанії Global News, яка посилається на неназваних представників розвідки:

Пекін надавав кошти цим кандидатам,

китайські оперативники виступали радниками передвиборної кампанії багатьох кандидатів.

Зокрема відомо, що Китай намагався розмістити своїх оперативників в офісах діючих депутатів. Таким чином він би міг спробувати вплинути на політику Канади, стверджує видання. Також повідомляється, що операцією керувало консульство Китаю в Торонто.

Ба більше, "Піднебесна", щоб отримати вплив у політичних колах, могла спробувати "кооптувати та корумпувати" колишніх канадських чиновників. Як повідомляють в BBC, спроба втручання була націлена на основні політичні партії Канади: Ліберальну партію Трюдо та опозиційну Консервативну партію. Однак наразі незрозуміло, чи була операція успішною.

Варте уваги У Китаї скасували виступ Шарля Мішеля: мав критикувати війну в Україні – Reuters

Джастін Трюдо заявив, що Канада уже вжила заходів для зміцнення цілісності виборчих процесів і систем, а також планує продовжувати інвестувати в боротьбу проти втручання у вибори, демократії та інститути.

На жаль, ми бачимо, як країни, державні актори з усього світу, будь то Китай чи інші, продовжують грати в агресивні ігри з нашими інститутами, з нашими демократіями,

– додав прем'єр-міністр Канади.

Китай відреагував на звинувачення

На такі закиди Джастіна Трюдо відреагував речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь. Він заявив, що Китай не зацікавлений у втручанні у вибори в Канаді та "не цікавиться" внутрішніми справами країни.

Міждержавні відносини можуть будуватися лише на взаємній повазі, рівності та взаємній вигоді,

– підкреслив він.

А також додав, що Канада повинна припинити робити зауваження, які шкодять китайсько-канадським відносинам"

Цікаво – Китай чекає вирішальної фази війни, щоб вступити в "гру": дивіться відео