Китай у навчаннях навколо Тайваню задіє ракети, що несуть термоядерний заряд

Китай продовжує брязкати зброєю біля Тайваню, прикриваючи це військовими навчаннями. І хоча Китай анонсував застосування лише неядерних бойових сил під час навчань, ЗМІ говорять про залучення ракет, як несуть термоядерний заряд.

Зауважимо, що під час навчань планують використати багато потужної зброї.

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Яку зброю Китай задіє у навчаннях

До бойових тренувань Китаю залучили сучасну зброю, зокрема:

гіперзвукові ракети DF-17,

винищувачі-невидимки J-20.

Швидкість гіперзвукові ракети DF-17 становить 10 махів (понад 12 тисяч кілометрів на годину). DF-17 здатний вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів, зокрема і ядерним боєзарядом.

Зазначається, що серед озброєнь, які використовуються під час навчань, також є:

винищувач-невидимка J-20,

бомбардувальник H-6K,

винищувач J-11,

есмінець типу 052D,

корвет типу 056A,

балістична ракета малої дальності DF-11.

Очікується, що звичайні ракети НВАК вперше пролетять над островом Тайвань, сили армії увійдуть у зону в межах 12 морських миль від острова, а так звана серединна лінія перестане існувати. Експерти зазначають, що китайська армія повністю блокує Тайвань, демонструючи абсолютний контроль материкової частини Китаю над островом.

Головне про конфлікт Китаю і Тайваню

Річ у тім, що Китай вважає самовладний Тайвань своєю власною територією і планує захопити острів у разі проголошення ним незалежності.

Водночас США підтримують з Тайванем неформальні відносини та оборонні зв'язки, але не визнають його незалежність. Штати також надають військову підтримку Тайваню та затвердили в липні продаж військового обладнання на 108 мільйона доларів. Китай же вимагає скасувати цю угоду.

Попри усі погрози Китаю, 2 серпня Тайвань відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Її літак супроводжували японські винищувачі, адже довкола острову Пекін розпочав військові навчання. Через це на Тайвані навіть вирішили посилити рівень бойової готовності.

На тлі візиту Пелосі до Тайваню у Вашингтоні вкотре підтвердили, що не підтримують незалежності острова. Водночас наголошують, що політикиня мала повне право на цю поїздку.

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