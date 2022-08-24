Китай обурений поведінкою росії й не переходитиме "червоних ліній", – міжнародник

росія не залишиться без повної підтримки Китаю. Проте Пекін ставить свої цінності вище.

Про це для 24 каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. За його словами, росія отримує риторичну пропагандистську допомогу, коли китайці звинувачують у війні НАТО та США.

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"кремль отримує й певну фінансову допомогу. Тобто Китай купує російські товари, енергоносії та поставляє певні елементи, як, наприклад, мікрочипи. Чи вони можуть повністю замінити західні технології – це питання відкрите", – сказав Дубовик.

Китай відчуває вплив війни

За словами міжнародного експерта, Китай не хоче підставляти себе під санкції. Він боїться ризикувати величезним обсягом товарообігу зі США.

Думаю, що вони не переходитимуть "червоних ліній". Китайці обурені російською поведінкою, яка обіцяла швидку переможну війну, а вона триває вже пів року,

– сказав Дубовик.

Він зазначив, що війна, яку розпочала росія, дестабілізує світ та фінансові ринки. Від цього потерпає і китайська економіка.

"Пекін дійсно маневрує між Вашингтоном і москвою. Зрозуміло, що він ближчий до москви, але все ж не таким чином, щоб принципово й у шкідливий для нас спосіб росію підтримати", – додав експерт.

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Китай може колонізувати росію

Політолог Петро Олещук вважає, що коли росія опиниться під протекторатом Китаю, то назавжди втратить імперські амбіції. кремль нібито перестане захоплювати чужі території.

"Чи вигідно Україні, щоб росія стала васалом Китаю? Спірне питання. З одного боку, це вигідно для росії, з іншого – раціональне керівництво китайських колонізаторів може нарешті покінчити з цими геополітичними фантазіями недоімперії й спрямування їхні зусилля на розв'язання реальних проблем під "розумним китайським керівництвом", – зазначив політолог.

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