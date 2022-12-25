Китай не підтримує Росію, а дражнить США, – Фейгін

Росія мріє заручитися підтримкою Китаю у війні проти України. Але у Сі Цзіньпіна немає причин підтримувати Росію, він лиш хоче тримати в напрузі США.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Він переконаний, що Китай цю ситуацію використовує як механізм впливу на США.

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24 грудня 2022 року новий посол Китаю в ЄС зробив заяву щодо складного становища Пекіну через війну в Україні. Мовляв, цей "конфлікт" змушує Китай обирати між двома друзями — Москвою і Києвом. Однак експерти припускають, що в постачаннях з КНДР можлива роль Китаю. Крім того, Росія та Китай почали спільні військові навчання, а Сі Цзіньпін нещодавно провів зустріч з Дмітрієм Медведєвим.

Справжня мета Китаю

За словами Фейгіна, роль Китаю у цій війні поки кардинально не змінюється, він нічого не постачає до Росії. Хоча й існує інформація, що якісь сірі схеми діють, але це ще треба довести. Фейгін переконаний, що у Китаю немає потреби підтримувати Росію, його єдина мета — подражнити Сполучені Штати Америки.

Китай хоче дражнити Америку та Захід, мовляв, він може підтримати Москву, якщо вони не задовольнять його запити. А запити Китаю більш масштабні, це не тільки Тайвань, а й багато чого іншого,

— зазначив Фейгін.

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США намагаються стримувати Китай

Штати нещодавно заявили, що визнають всю територію Китаю включно з Тайванем. Сі Цзіньпін хоче показати це як теперішню перемогу, однак США і до цього не раз робили такі заяви, підкреслив Фейгін.

Вашингтон після перемовин 14 листопада між Джо Байденом і Сі Цзіньпінем не дає масштабного приводу, щоб Китай сказав, буцімто він не може з ними домовитися і пустив до себе в обійми Москву по повній, створити військовий союз чи щось подібне,

– зауважив політик.

Фейгін звернув увагу на те, що і в Китаю та Ірану є особливі політичні зв’язки. Країни співпрацюють у питаннях, зокрема, енергетичних, Китай купує нафту в Ірану, вони мають незакриті питання і щодо Афганістану.

Китай грає в ігри

Фейгін акцентував і на тому, що Китай підтримує частину санкцій проти Росії, банківські санкції, наприклад, тому Пекін не переходить червону межу. Російський опозиціонер називає таку політику Китаю іграми.

Медведєв привіз до Китаю конверт від Владіміра Путіна. Також всі помітили, що він був без прапора. Фейгін охрестив це "приїздом васального чиновника до свого начальника". Він припускає, що в листі йшлося про запрошення Сі Цзіньпіна до Москви, адже прохання надати зброю в листах не пишуть.

І якщо ми такого візиту зі сторони китайського правителя не побачимо — значить привід вичерпано,

– резюмував опозиціонер.

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