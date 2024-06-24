Є сумніви щодо підтримки: чи може Китай зупинити Путіна і Кім Чен Ина

Відносини Китаю, Росії та Північної Кореї нагадують трикутник, в якому країни мають дружні відносини і характеризується наявністю диктаторських режимів. Підписання між Путіним і Кім Чен Ином договору про партнерство відбулося з відома Сі Цзіньпіна.

Сходознавець Леонід Петров озвучив думку 24 Каналу, що впливати на плани та подальші дії Росії й Північної Кореї Китай не може. Він пояснив, все, що Китай надсилає в КНДР – все те саме може дати Пхеньяну і Росія в обхід Китаю. Йдеться про нафту, промислові товари, технології.

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Росію, КНР і КНДР об'єднує "антиамериканізм"

Країн цього трикутника об’єднує "антиамериканізм" та повна зневага особистих свобод своїх громадян. На думку Петрова, диктатори цих країн можуть закрити кордони, конфіскувати власність, розв'язати війну без врахування настроїв і побажань свого населення.

"В них багато спільного, одночасно з цим говорити про те, що вони діють заодно – не можу. Цього не було раніше, зараз є серйозні сумніви стосовно того, що Китай підтримує Росію в тому ж об'ємі, на який наважилась маленька Північна Корея", – зауважив Петров.

Китай хоче зберегти свої економічні інтереси

Сходознавець припустив, якщо Кім Чен Ин і Путін задумали влаштувати ядерну війну регіонального чи світового масштабу, навряд чи Китай зможе щось вдіяти. Він зазначив, що відносини сьогоднішньої Росії й Північної Кореї не є простими. Глава Китаю Сі Цзіньпін хоче зберегти свої економічні інтереси в тих країнах, куди йде китайський експорт. Серед таких США, ЄС, Австралія.

Китай намагається бути обережним в ситуаціях, де китайські економічні інтереси можуть постраждати, де китайці можуть потрапити під санкції. Китай робить все можливе, аби відносини з Москвою чи Пхеньяном не викликали б негативних наслідків між його взаємовідносинами із Вашингтоном та Брюсселем,

– впевнений Петров.

Коротко про партнерство між Росією і КНДР

Очільник Кремля Владімір Путін 18 червня вперше за 24 роки відвідав Північну Корею. Там він зустрівся з диктатором Кім Чен Ином. Вони підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство", який Путін назвав "фундаментальним". Зокрема, таке партнерство буде передбачати надання допомоги в разі агресії проти одного з учасників.