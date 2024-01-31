Наша пісня гарна нова, або що там з "новою" загрозою з Білорусі

Після того, як в аеропорту Мінська приземлилися літаки з Китаю, понеслася чергова хвиля конспірології: від "Китай через Білорусь возить зброю в Росію", до традиційного "Китай озброює Білорусь, бо та готується напасти на Україну".

Ситуація біля кордону з Білоруссю стабільна

Щодо першого, як завжди зауважу – навіщо? Навіщо Китаю щось везти до Білорусі, щоб потім це відправити в Росію, якщо через кордон з Росією це можна відправити простіше і таємніше, далеко від очей моніторингових груп і розвідки НАТО під боком.

Читайте також Експорт кокаїну та безладу: як посилення наркокартелів у Еквадорі вплине на Україну

Щодо наміру Білорусі напасти на Україну – це як "Наша пісня гарна нова, починаєм її знову".

На сьогодні на території Білорусі нема ударного угруповання, яке здатне здійснити таке вторгнення. Формування такого угруповання також не спостерігається.

У прикордонній зоні з боку Білорусі концентрація сил та засобів має такий вигляд:

38-й ОДШБр у районі села Ужово та міста Пінськ Брестської області;

5-й ОБр спеціального призначення – Іваново, Брестська область та Приболовичі, Гомельська область;

350 бригада 103 окремої гвардійської повітряно-десантної бригади – село Лельчиці, Брагін та Зябрівка-2, що Гомельській області;

336 реактивна артилерійська бригада – Зябрівка;

51-й ОМБр в Гомелі.

Загальна чисельність не перевищує 1,8 тисячі особового складу.

Російський контингент представлений операторами, технічним персоналом засобів ППО, комплексів РЕБ, а також авіаційної складової. Крім того, на території Білорусі залишаються близько 500 найманців ПВК "Вагнера", які беруть активну участь у підготовці білоруських військових.

Зауважте Стук-стук у двері: росіяни придумали, як мобілізувати на окупованих територіях

Сумарна чисельність боєздатної частини білоруської армії, яка не перевищує 15 тисяч осіб, а також російський контингент у нинішньому вигляді не дозволяють у короткостроковій та середньостроковій перспективі сформувати ударне угруповання для прориву кордону та ліній оборони на північному плацдармі.

Проте це не применшує небезпеку диверсійної та терористичної діяльності. Загалом видихайте.