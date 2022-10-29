Китай підтримуватиме Росію під лідерством Путіна: політолог пояснив, що означає ця заява

Пекін оприлюднив заяву, що підтримуватиме Росію під лідерством Владіміра Путіна. Проте Китай продовжує дотримуватися лише прагматизму.

Про це для 24 каналу сказав голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він зазначив, що згодом Пекін повідомив про поглиблення взаємодії зі США.

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"Те, що такі заяви йдуть одна за одною, свідчить про те, що вони не мають особливої вартості. У підсумку взаємини Китаю і Росії відбуваються за своєю прагматичною траєкторією, в якій Китай не хоче підтримувати небезпечні іміджеві дії Росії. Наприклад, застосування тактичної ядерної зброї", – розповів експерт.

Правила гри не зміняться

За словами Божка, більша підтримка Пекіном Москви потенційно призводитиме до збільшення санкційного тиску й обходу санкцій, які напряму стосуватимуться і Китаю. Експерт вважає, що відчутного потепління у відносинах між Китаєм і США, попри вчорашню заяву, немає.

Не бачимо зміни пріоритетів, а є конфліктність, пов'язана ще з візитом Пелосі на Тайвань, блокуванням технологій, пов'язаних зі створенням напівпровідників та суперкомп'ютерів. Маркери довгострокового конфлікту, які не вичерпуються простими заявами, – розповів Божко.

Він зазначив, що між США та Китаєм була дипломатична мова, але не було жодних домовленостей чи змін правил гри. Не мовилось, що одна зі сторін (США, Китай чи Росія) принципово змінить свою політику.

"Можемо характеризувати позицію Китаю як винятково прагматичну, сконцентровану суто на власних інтересах і на азійсько-тихоокеанському регіоні. Безумовно, Китай не виступає союзником України, але свідомо відмежовується від агресивних відкритих дій на підтримку Росії", – додав Божко.

Політолог вважає, що наразі Пекін не готовий порушити баланс взаємин із США, який і без того не надто хороший. Китай має негативні економічні тенденції.

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Ризик застосування ядерної зброї

Як зазначив Божко, застосування ядерної зброї залежить від характеру ескалації. Проте навіть теоретичне використання тактичної ядерної зброї – це ляпас по міжнародному праву. Це негайно обернеться жорстким санкційним тиском на Росію і на всі держави, які з нею працюють.

"Перше, що США зроблять – це посилять тиск на Китай, погрожуючи зниженням, наприклад, торговельного балансу, виведенням капіталу і підприємств. Це найперша безумовна опція, яку розуміють і в Китаї", – сказав експерт.

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