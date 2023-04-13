Китай схвалив надання летальної зброї Росії та планував замаскувати її, – The Washington Post

Китай за понад рік повномасштабної війни Росії проти України продовжує називати її конфліктом. І, як з'ясували журналісти, він планував підтримати Москву, надаючи летальне озброєння.

За даними видання, у планах Китаю було надання летальної зброї Росії. Її Москва мала отримати на початку 2023 року. Найбільш цинічним є той спосіб, у який мали передати озброєння.

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Військове мали замаскувати під цивільне

Як зазначають журналісти, Китай планував замаскувати військову техніку під цивільні предмети. Про це свідчать перехоплені Сполученими Штатами дані російської розвідки. Відповідна інформація з'явилася завдяки витоку тих самих "секретних документів".

Перехоплення, припускають у The Washington Post, з'явилося завдяки американському підслуховуванню Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР). І його додали до надсекретного звіту, датованого 23 лютого про нещодавні "продукти", пов'язані з Україною та Росією.

Дані розвідки свідчать про те, що СЗР повідомила, що Центральна військова комісія Китаю "схвалила поступове надання" зброї. Ба більше, вона прагнула, щоб цей момент був засекречений. Водночас невідоме саме джерело інформації СЗР.

Зауважимо, що сам документ отримав назву "Доповідь про спостереження", підготовлений Офісом Директора Національної розвідки. Він підготовлений як "Короткий огляд нещодавніх повідомлень і вибраних матеріалів від (розвідувальної – 24 Канал) спільноти". І має гриф "Цілком таємно" зі суворим обмеженням щодо поширення.

Сама інформація щодо Китаю подається під підзаголовком "Пекін, як повідомляється, схвалив таємне постачання летальної зброї Росії".

Як зазначають у виданні, в Офісі Директора Національної розвідки не відповіли на дзвінок з проханням дати коментар.

Ми не бачили доказів того, що Китай передав зброю або надав летальну допомогу Росії. Але ми залишаємося стурбованими і продовжуємо уважно стежити за ситуацією,

– наголосив високопоставлений чиновник адміністрації.

Інший високопоставлений представник оборонного відомства з цією оцінкою погодився. Кожен із них погоджувався говорити про надсекретний документ лише на умовах анонімності.

Китай обурений звинуваченнями

Журналісти зазначили, що у Пекіні засудили звинувачення США у спробах постачати Росії летальну зброю. Ба більше, наголошують на тому, що Вашингтон сам вливає величезну кількість озброєння у війну. Ми ж нагадуємо, що Україна отримує її для захисту, а от Росія – для нападу та знищення цивільного населення.

Сам же документ, підкреслюють у виданні, розширює уявлення про поглиблення відносин між Росією та Китаєм. Адже не варто забувати, що саме Пекін наразі вважається основним закордонним другом Москви.

Водночас варто пам'ятати, що візит Сі Цзіньпіня не дав Путінові бажаних результатів. І Китай замість підтримки кривавого диктатора обрав собі роль потенційного миротворця.