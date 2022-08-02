Китай розпочинає військові навчання біля Тайваню: держтелебачення показало відео

Після прибуття на Тайвань спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, Китай оголосив про військові навчання навколо острова. Китайські ЗМІ опублікували перші кадри.

Для військових навчань Китай закриває морський та повітряний простір довкола Тайваню в 6 регіонах. У Пекіні кажуть, що вони триватимуть 3 дні – щодня по 12 годин.

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Кадри з навчань показали на державному телебаченні

Попри те, що навчання мали б початися 3 серпня, Китай вирішив не чекати та розпочати їх увечері 2 серпня. На державних телеканалах показали перші кадри з маневрів навколо Тайваню.

Навчання китайських військ: кадри з держтелебачення

Журналіст державних ЗМІ Китаю Ху Сідзінь заявив, що Пекін проводить навчання, але в них є мета зовсім не навчальна.

Це не просто демонстрація, а реальні навчання зі звільнення Тайваню. Візит Пелосі прискорить об'єднання Китаю,

– заявив провладний журналіст.

Що відомо про навчання Китаю довкола Тайваню

Комуністична влада Китаю вирішила, що острів Тайвань належить їм, хоча фактично острів під владою комуністів не був – під час Другої світової війни його окупувала Японія, а після капітуляції останньої туди перемістився уряд Ґоміньдан на чолі з Чан Кайши.

Однак Пекін постійно заявляв про свій суверенітет над Тайванем. Те саме Китай робить і зараз на тлі візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на острів.

Після приземлення літака спікерки, Китай оголосив про військові навчання у 6 морських районах довкола острова Тайвань. Варто відзначити, що напередодні Пекін проводив навчання у Тайванській затоці. Цього разу Китай вирішив показати потужність своєї артилерії, флоту та навіть авіації.



Райони, де відбуватимуться китайські навчання / Карта ChinaDaily

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