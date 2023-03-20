Китай постачав вже зброю Росії, проте це були поодинокі випадки, – Грозєв

Ймовірне постачання зброї до Росії з Китаю – небезпечніше, ніж з Ірану. Розслідувачі заявили, що поодинокі випадки поставок вже були.

Зараз розслідування зосереджують саме на постачанні зброї Росії з Китаю. Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

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За його словами, Іран намагається домовитися з Росією про військову допомогу в обмін на російські військові технології. Однак Захід має важелі впливу на Іран.

Китай вже міг постачати Росії зброю

Натомість із Китаєм складніша ситуація. Грозєв зазначив, що Китай постачав зброю в Росію, але це були поодинокі випадки.

Крім товарів подвійного призначення, Китай постачає пробні екземпляри дронів і навіть ракет,

– розповів розслідувач.

Він додав, що Пекін робить це непублічно. Однак якщо цей процес не припинять зараз, він може перейти на індустріальний рівень. Тоді, за словами розслідувача, буде велика проблема.

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